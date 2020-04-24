Минздрав хочет провести массовое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу

В ближайшее время в Украине, с большой долей вероятности, будет запущено массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2 (ранее он именовался 2019-nCoV).

Об этом в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки — их регистрируют как украинские производители, также есть немецкие и американские аналоги.

Главное, чтобы подтвердили (эффективность — Delo.ua) именно этих ИФА-тестов на антитела к новому коронавирусу. Сейчас появилось большое количество тестов на коронавирус.

"Но коронавирус у нас в Украине циркулировал и раньше, поэтому мы можем показать, что да, есть антитела к коронавирусу, но они не защитят от развития коронавирусной болезни [COVID-19]. Так что нам необходимо быть уверенными, что это соответствующий ИФА-тест на соответствующие антитела к соответствующему коронавирусу", — отметил Ляшко.

Эксперт отметил, что Украина может стать пятой страной в мире с массовой ИФА-диагностикой населения на антитела против коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас такие тесты делают в Германии и США.

"Я думаю, что в ближайшее время будет запущено массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это позволит узнать, кто переболел, а кто — нет, у кого есть иммунитет. Пока у нас нет конкретных научных данных, сколько времени будет сохраняться иммунитет. Исходя из тех данных, что есть сейчас, можно сказать, что у тех, кто имеет такие антитела, иммунитет сохраняется три месяца", — рассказал врач.

Ляшко добавил, что в настоящее время для выявления коронавируса в организме используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), добавив, что в первые три дня инкубационного периода этот тест неэффективен.

Ранее сообщалось, что в Украине на один млн населения делают в среднем 1418 тестирований на коронавирус COVID-19, что является самым низким показателем в Европе.