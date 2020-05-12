В Украине не предусмотрено бесплатное тестирование на COVID-19 всех желающих — Минздрав

В Украине не предусмотрено бесплатное тестирование на коронавирус всех желающих.

Об этом на брифинге во вторник, 12 мая, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

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"Если у человека нет симптомов коронавируса и он не является контактным лицом больного на коронавирус, но есть исключительно желание (сделать тест на COVID-19) этого человека — то у нас это не предусмотрено алгоритмом бесплатного тестирования", — сказал он.

"Обязательному бесплатному тестированию подлежат люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, близкие лица, которые контактировали с больным, все медицинские работники, работающие с больными COVID-19. Они тестируются раз в 5 дней. Также работники Нацполиции и Нацгвардии, которые имеют большой риск заражения", — добавил Степанов.

Министр также отметил, что тестируют на COVID-19 всех больных пневмонией, независимо от течения этой болезни и симптоматики.

"У нас определен четкий перечень лиц, которые должны тестироваться на COVID-19, и который мы постоянно расширяем", — резюмировал глава Минздрава.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 16 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.

Как сообщалось, нынешний карантин в Украине официально действует до 22 мая, но уже известно, что он будет продлен и дальше.

Однако с 11 мая правительство ввело определенные послабления карантинных мер. В частности, разрешено посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к "чрезвычайной осторожности" на фоне ослабления карантина во многих странах, в частности, в Европе.