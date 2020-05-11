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После ослабления карантина в Украине может быть его ужесточение — Шмыгаль

Местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, могут оставлять в силе определенные ограничения

После ослабления карантина в Украине может быть его ужесточение — Шмыгаль После ослабления карантина в Украине может быть его ужесточение — Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: slovoidilo.ua

С 11 мая в Украине начали действовать первые ослабления карантина по коронавирусу и начала работать концепция адаптивного карантина.

Однако местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, могут оставлять в силе определенные ограничения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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"Простой пример: правительство разрешило открыть магазины в ТРЦ, а также салоны красоты. Городская власть Киева решила повременить с открытием ТРЦ, а городские власти Львова считают, что открывать парикмахерские пока рано. Это ответственная позиция руководителей городов. Они руководствуются цифрами Минздрава и динамикой распространения болезни", — пояснил глава правительства.

При этом он отдельно поблагодарил всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинные правила эти 2 месяца.

"Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, в Украине с начала эпидемии уже подтвердили 15 648 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки зафиксировали 416 новых случаев. С начала пандемии COVID-19 в Украине 3060 пациентов уже выздоровели, а 408 — умерли.

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Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко утвердил рекомендации министерства по работе заведений общепита, парикмахерских, магазинов, стоматологических клиник и предпринимателей, принимающих клиентов в офисах.

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