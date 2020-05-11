Коронавирусом в Украине за сутки заболели 416 человек, 228 — выздоровели

По состоянию на 9:00 понедельника, 11 мая, в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели.
За прошлые сутки зафиксировано 416 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 553 случая;
Волынская область — 482 случая;
Днепропетровская область — 731 случай;
Донецкая область — 100 случаев;
Житомирская область — 523 случая;
Закарпатская область — 730 случаев;
Запорожская область — 329 случаев;
Ивано-Франковская область — 1126 случаев;
Кировоградская область — 420 случаев;
город Киев — 1871 случай;
Киевская область — 1000 случаев;
Львовская область — 798 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 223 случая;
Одесская область — 646 случаев;
Полтавская область — 247 случаев;
Ровенская область — 978 случаев;
Сумская область — 154 случая;
Тернопольская область — 1018 случаев;
Харьковская область — 595 случаев;
Херсонская область — 161 случай;
Хмельницкая область — 178 случаев;
Черновицкая область — 2324 случая;
Черкасская область — 342 случая;
Черниговская область — 77 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 11 мая в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 9:00 10 мая в Украине было 15 тысяч 232 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 391 летальный, 3 тысячи 60 пациентов выздоровели.