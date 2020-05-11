Коронавирусом в Украине за сутки заболели 416 человек, 228 — выздоровели

По состоянию на 9:00 понедельника, 11 мая, в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели.

За прошлые сутки зафиксировано 416 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 553 случая;

Волынская область — 482 случая;

Днепропетровская область — 731 случай;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 523 случая;

Закарпатская область — 730 случаев;

Запорожская область — 329 случаев;

Ивано-Франковская область — 1126 случаев;

Кировоградская область — 420 случаев;

город Киев — 1871 случай;

Киевская область — 1000 случаев;

Львовская область — 798 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 223 случая;

Одесская область — 646 случаев;

Полтавская область — 247 случаев;

Ровенская область — 978 случаев;

Сумская область — 154 случая;

Тернопольская область — 1018 случаев;

Харьковская область — 595 случаев;

Херсонская область — 161 случай;

Хмельницкая область — 178 случаев;

Черновицкая область — 2324 случая;

Черкасская область — 342 случая;

Черниговская область — 77 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 11 мая в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 мая в Украине было 15 тысяч 232 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 391 летальный, 3 тысячи 60 пациентов выздоровели.