Общество 9 минут назад

Количество умерших от коронавирусной инфекции украинцев приближается к 400 — Минздрав

От коронавируса в Украине к этому времени скончались 391 человек

Количество умерших от коронавирусной инфекции украинцев приближается к 400 — Минздрав Количество умерших от коронавирусной инфекции украинцев приближается к 400 — Минздрав
Фото: 5 канал

По состоянию на 9:00 10 мая в Украине 15 тысяч 232 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 391 летальный, 3 тысячи 60 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случаев.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Больше всего больных за сутки обнаружено в Черновицкой (89), Львовской (54) и Ровенской области (49).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 10 мая в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14 тысяч 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2 тысячи 909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.

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