За сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 500 украинцев — Минздрав

По состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14 тысяч 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2 тысячи 909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, по данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 522 случая;

Волынская область — 445 случаев;

Днепропетровская область — 681 случай;

Донецкая область — 99 случаев;

Житомирская область — 485 случаев;

Закарпатская область — 678 случаев;

Запорожская область — 320 случаев;

Ивано-Франковская область — 1095 случаев;

Кировоградская область — 411 случаев;

город Киев — 1771 случай;

Киевская область — 959 случаев;

Львовская область — 699 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 204 случая;

Одесская область — 619 случаев;

Полтавская область — 240 случаев;

Ровенская область — 877 случаев;

Сумская область — 152 случая;

Тернопольская область — 977 случаев;

Харьковская область — 528 случаев;

Херсонская область — 156 случаев;

Хмельницкая область — 165 случаев;

Черновицкая область — 2179 случаев;

Черкасская область — 333 случая;

Черниговская область — 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 8 мая, в Украине было зарегистрировано 14 тысяч 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2 тысячи 706 пациентов выздоровели.