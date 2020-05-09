За сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 500 украинцев — Минздрав

По состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14 тысяч 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2 тысячи 909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Так, по данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 522 случая;
Волынская область — 445 случаев;
Днепропетровская область — 681 случай;
Донецкая область — 99 случаев;
Житомирская область — 485 случаев;
Закарпатская область — 678 случаев;
Запорожская область — 320 случаев;
Ивано-Франковская область — 1095 случаев;
Кировоградская область — 411 случаев;
город Киев — 1771 случай;
Киевская область — 959 случаев;
Львовская область — 699 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 204 случая;
Одесская область — 619 случаев;
Полтавская область — 240 случаев;
Ровенская область — 877 случаев;
Сумская область — 152 случая;
Тернопольская область — 977 случаев;
Харьковская область — 528 случаев;
Херсонская область — 156 случаев;
Хмельницкая область — 165 случаев;
Черновицкая область — 2179 случаев;
Черкасская область — 333 случая;
Черниговская область — 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 8 мая, в Украине было зарегистрировано 14 тысяч 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2 тысячи 706 пациентов выздоровели.