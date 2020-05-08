Оптимизация и новые возможности: как предприниматели подстраиваются под условия карантина

С 12 марта Украина живет в условиях жесткого карантина, который в считанные дни стал негативно влиять на работу украинских предпринимателей. Уже 18% предпринимателей рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% — сообщают о потерях до 75% от доходов, и только 4% могут похвастаться увеличением прибыли компании.

Однако многие компании и предприниматели решили так просто не сдаваться и научились жить и работать в условиях новой реальности. Редакция портала "Delo" опросила представителей бизнеса и общественных организаций о роли карантина для бизнеса, вызовах, возможностях и результатах.

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Вязовая Виктория, основатель и руководитель школы иностранных языков:

— До карантина мы быстро развивались, предлагали обучение иностранным языкам, английскому, польскому, немецкому группам от 3 до 7 человек. В команде работали 14 человек 一 4 менеджера и 10 преподавателей.

Для нас карантин был большим испытанием и принес перемены в компании.

Онлайн для команды был проверкой на терпимость и прочность, потому что новый формат потребовал больше усилий и времени от сотрудников. Это значит, что часть команды согласились приложить больше усилий и работать в новом формате. Некоторые участники команды не согласились из-за больших затрат времени и усилий. С ними мы расстались.

Ученикам мы предложили обучаться в приложениях Zoom, Microsoft Team, Kahoot. Несмотря на карантин и ограничения, мы сохранили оборот компании на уровне 80%, сделав бизнес более гибким.

После карантина расширим сферу услуг, предложив онлайн-обучение на регулярной основе.

Евгения Клепа, 1991 Open Data Incubator, Executive Director:

— До карантина большая часть активностей проводились офлайн: встречи, сессии с компаниями и организациями, интенсивы и хакатоны, сами программы со стартапами в физическом пространстве одновременно с менторами и экспертами. Также в Украину приезжали партнеры из США, Германии, Чехии, Грузии, Нидерландов для закрытых встреч и больших мероприятий сообщества.

В связи с ограничениями ближайшие активности пришлось отменить, потому что иностранные эксперты не смогли приехать. За первую неделю перевели активно в онлайн все: разработали систему созвонов со стартапами, выбрали оптимальную платформу для проведения вебинаров и воркшопов, перевели все партнерские мероприятия также в режим онлайн-ивентов. Даже отбор на новую программу с менторскими сессиями прошел в конце апреля через онлайн-платформу.

В целом нам удалось выровнять бизнес-процессы, несмотря на удаленную работу. На карантине получилось оптимизировать и ускорить работу всей команды. Онлайн мы ведем коммуникацию в одной точке со всеми сразу. Хотя это получилось не со всеми и далеко не сразу: не все партнеры и стейкхолдеры экосистемы были к этому не готовы и налаживание взаимодействия с ними занимает больше времени и больше усилий.

После карантина будем работать в прежнем режиме. Уже есть заготовки и протестированные варианты новых активностей, которые будут онлайн.

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Александра Бурлакова, CEO doba.ua, платформа посуточной аренды жилья от владельцев:

— До карантина мы были маркетплейсом для соискателей посуточной аренды жилья во всех городах Украины и самых популярных туристических местах.

В связи с карантином наш проект пострадал из-за ограничения работы общественного транспорта 一 снизились спрос на посуточную аренду и вместе с ним трафик ресурса.

Поэтому мы занялись оптимизацией процессов. Это позволило сохранить ресурс и персонал с минимальными потерями. Также пересмотрели рекламные кампании, чтобы в текущей ситуации получать максимум конверсий и приостановили все задачи, связанные с долгосрочным развитием.

Сейчас мы видим, что ситуация несколько стабилизировалась, то есть падение спроса прекратилось.

В случае ухудшения ситуации перейдем на более жесткую экономию, а также пересмотрим бизнес-процессы.

Тарас Потичный, региональный менеджер компании Bolt:

— До карантина мы активно развивались, были востребованным сервисом на рынке.

В связи с карантином объявили инициативу 一 бесплатные услуги для медиков, чтобы те добрались на работу и обратно. Кроме этого сделали поездки максимально безопасными. Компания организовала специальные станции для дезинфекции автомобилей как снаружи, так и внутри. Также мы закупили средства персональной защиты для водителей.

После карантина мы продолжим запускать социальные инициативы.

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Павел Гринишин, основатель управляющей компании Grinishyn:

— Ранее мы оказывали консультационные и обучающие услуги компаниям из Украины, России, Беларуси, Грузии, Казахстане, Латвии, Польше, Германии, Нигерии, США, ОАЭ и других.

В связи с карантином мы перешли в онлайн-режим, создав специальные группы в социальных сетях, наладили работу сотрудников. Мы предложили четкий график работы 一 и это сработало.

Рынку мы предложили обучение онлайн: видеокурсы для администраторов, дистанционному аудиту и многим другим.

Наталия Роговая, основательница компании SkyService POS:

— До марта этого года мы предлагали услуги для офлайн-бизнесов. Основными нашими клиентами были точки продаж 一 кафе, кофейни, кондитерские,салоны красоты из Украины, Казахстана и других стран.

В связи с карантином предложили онлайн-услуги, консультации по перепрофилированию бизнеса.

Команду мы перевели в онлайн до карантина. Сначала те, кто используют общественный транспорт. Позднее 一 всех остальных. Таким образом мы сохранили клиентов и сотрудников, потому что все они 一 основная ценность для нас.

После карантина планируем развивать новые форматы, предлагать инструменты для перепрофилирования бизнеса.

Татьяна Алешина, фрилансер , коуч ICF, игропрактик, инструктор нейрографики:

— Я фрилансер, коуч и тренер в бизнес-школе. В связи с коронавирусом перешла в режим онлайн. Все услуги перевела в онлайн. К тому же заметила несколько позитивных сторон в связи с карантином: у меня появилось больше свободного времени, я больше провожу времени на природе, так как живу за городом, меньше денежных средств на топливо для автомобиля. Можно сказать, что это время использовала с пользой для себя, для создания новых продуктов и услуг.

Евгения Родионова, основатель агентства диджитал-маркетинга Content.UA:

— Мы создаем и внедряем диджитал-маркетинговые стратегии для бизнеса. В связи с карантином мы наблюдаем всплеск активности по подготовке контента, на что часто у заказчиков не хватало времени. Также более активными стали онлайн-бизнесы, они заказали больше услуг.

На карантине мы запустили школу диджитал-журналистики. Выпускники школы вскоре реализуют себя благодаря полученным знаниям и практическим навыкам. А мы будем рады быть им максимально полезными для них.

Татьяна Гончаренко, The owners group:

— Ранее мы работали в основном оффлайн. На карантине и мы, и предприниматели перешли полностью в онлайн. В связи с новыми условиями работы бизнеса, мы фокусируемся на крупных международных сделках, налаживаем связи с международными компаниями, посольствами, сосредоточились на крупных международных сделках.

Для нас карантин значит и многое другое: увеличилась роль клуба в жизни группы, появилось много активностей поддерживающего сообщества. К тому же теперь мы наблюдаем несколько другие эффекты ограничений работы офлайн: быстрее принимаем решения, отказываемся от лишнего, фокусируемся на результате. После карантина планируем развиваться и искать новые рынки.

Напомним, Кабинет министров опубликовал постановление о послаблениях карантинных ограничений в Украине с 11 мая. В частности правительство разрешило украинцам снова посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Посещать детские и спортивные площадки на улицах также позволили. При этом передвигаться по улицам можно только по двое.

Также с понедельника разрешается работа летних площадок заведений общественного питания и работа заведений на вынос, но с соблюдением социальной дистанции и ограничением по количеству посетителей.