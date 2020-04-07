Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина — опрос ЕБА

Последствия эпидемии коронавируса уже наносят убытки украинским предпринимателям. 18% предпринимателей рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% — сообщают о потерях до 75% от доходов, и только 4% могут похвастаться увеличением прибыли компании. Таковы результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса — участников проекта Unlimit Ukraine. Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации.

От экономических последствий пандемии коронавируса чрезвычайно страдают малые предприятия, которым из-за замедления бизнес-активности придется менять размер штата и зарплату персонала в сторону уменьшения.

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Так, среди опрошенных, 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в действующем размере.

При этом почти половина опрошенных — 48% не планируют сокращать персонал, 21% респондентов еще обдумывает это решение, но 31% — уже провели сокращения.

Больше всего предпринимателей беспокоит неопределенность текущей ситуации. В условиях, когда трудно предсказать продолжительность карантина и изменения в поведении потребителей, просчитывать любые сценарии развития своего бизнеса практически невозможно.

Уменьшение объемов заказов, срыв сроков закупок и поставок, парализация каналов сбыта — вот только некоторые проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес. Тогда как доходы у многих компаний существенно уменьшились, расходы остались практически неизменными (аренда, коммунальные услуги), а добавились заботы по организации дистанционной работы или организации транспортировки сотрудников в условиях ограничения передвижения.

По возможности, компании пытаются адаптироваться и переориентироваться в соответствии с ситуацией. Некоторым посчастливилось нарастить объемы продаж и увеличить доход от деятельности. Например, маленькие продуктовые магазины, в которых выросло количество посетителей за те же ограничения в передвижении, которые подталкивают людей выбирать локальные торговые точки вместо супермаркетов.

"Период карантина действительно очень тяжелый, особенно для тех компаний, которые не могут перенести свой бизнес в онлайн. Сценария развития событий нет ни у кого. Вряд ли кто-то был готов к кризису такого типа. Поэтому большинство бизнесов будут действовать по обстоятельствам. Однако, уже сейчас очевидно, если ограничительные меры будут продлены, многим малым компаниям придется существенно сокращать расходы, реорганизовывать бизнес, искать инвесторов или полностью сворачивать свою деятельность", — комментирует менеджер проекта Unlimit Ukraine Елена Эро.

Несмотря на все сложности ситуации, предприниматели остаются в большинстве своем оптимистами. Так, 47% будут искать новые возможности для развития, если карантин продолжится на неопределенный период. В то же время, 22% опрошенных будут вынуждены закрыть бизнес. Однако, в связи с непредсказуемостью ситуации, настроение бизнеса еще может измениться.

Напомним, что согласно данным исследования компании Finmap 82% онлайн-бизнеса ощутили падение во время карантина.