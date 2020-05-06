Учеба в карантин: как использовать Microsoft Teams в дистанционном образовании

Teams, Zoom, Skype — сегодня, название этих приложений на слуху у каждого родителя и учителя. Благодаря этим средствам коммуникации, дети имеют возможность продолжать учиться, даже в условиях затяжного карантина. В статье подробнее остановимся на программе Microsoft Teams, на возможностях приложения для образовательного сектора.

19 марта, Егор Стадный, заместитель министра образования и науки Украины призвал все образовательные организации в короткие сроки организовать дистанционное обучение для всех учащихся. Чиновник ссылался на новость от Microsoft в Украине для образовательного сектора (Office 365 A1) — предоставление бесплатного доступа к Microsoft Teams.

Благодаря своим возможностям, Teams позволяет быстро и просто организовать дистанционное обучение, создать единое пространство для коммуникаций между учителем и учеником, школой и родителями. Виртуальное учебное пространство не ограничивается инструментами, предоставленными в Office 365. В Teams большой набор, так называемых, коннекторов со многими внешними приложениями — от Zoom до Jira.

Коммуникации и обмен знаниями

Teams даёт возможность по-другому взглянуть на процесс коммуникаций при дистанционном обучении благодаря созданию команд и каналов внутри команд. Команда — это объединение людей и инструментов, для организации совместной работы над проектом, а каналы — это выделенные разделы внутри команды, позволяющие организовать беседы по определенным темам. В рамках учебного процесса, можно сказать, что команды — это классы, а каналы — это предметы в классах.

Кроме коммуникаций в каналы можно загружать материалы, дополнительные файлы, прикреплять задачи для совместной работы, создавать общие заметки. В общем, делать общение и обучение интересным и интерактивным.

С помощью Teams ученики в постоянном контакте с учителями, могут задавать им вопросы и получать обратную связь. Такой подход, даже в условиях дистанционного образования, позволяет сохранить социальный контакт между всеми участниками образовательного процесса. Кроме бесед в каналах, в Teams также есть классический чат, в котором можно вести личную переписку.

Возможности Microsoft Teams

Teams удобный инструмент для видео- и аудиоконференций. Преподаватель или методист может легко назначить онлайн-урок или провести "собрание" с родителями. В несколько кликов создать онлайн-урок и пригласить на встречу отдельных пользователей или всех участников канала.

В Teams можно загружать расписание для разных групп, планировать уроки с помощью помощника Planner. Кроме этого, во встроенном блокноте OneNote можно разграничивать доступ к данным для разных групп — наполнять библиотеку, хранить материалы, ссылки на теоретическую литературу и аудиовизуальный контент, и любую другую информацию, которая дополнит урок.

В блокноте OneNote есть раздел "Совместная работа" — он доступен для редактирования и заполнения учителями и учениками. Его используют для работ в группах, когда каждый участник может дополнять информацию своих одногруппников, делая совместную работу действительно совместной, несмотря на дистанционное обучение.

Самая интересная часть блокнота — так называемая, виртуальная тетрадь ученика. Уникальный функционал — с его помощью можно делиться с учителем своими наработками, домашними заданиями и записями. При этом учитель видит тетради всех учеников, а ученик только свою. Благодаря виртуальным тетрадям, ученик получает быстрый отклик на свою работу от учителя.

Какое же обучение без домашних заданий и контрольных работ?

За эту образовательную часть в Teams отвечает вкладка "Задания".

Благодаря простому и понятному интерфейсу, учитель может составить "Задание" для самостоятельной работы и назначить его ученикам и видеть все активности в документе — сколько учеников просмотрели файл, кто уже прошёл и сдал работу. Ученики, в свою очередь, могут отслеживать на вкладке назначения "Задания" и их статусы. "Задания" можно создавать в форме тестов, через Forms с мгновенным результатом и оценкой и комплексные тесты, которые требуют проверки со стороны учителя.

Особенность дистанционного обучения — добиться вовлеченности учеников в процесс, особенно когда они находятся онлайн, за пределами класса. Для этого ученикам, учителям и родителям нужна поддержка со стороны учебных заведений и поставщиков технологий.

SMART business — партнёр Microsoft в Украине с 2009 года. Компания запустила серию бесплатных вебинаров по настройке online education, в которых пошагово рассказывает об инструментах организации комфортного учебного процесса, технических характеристиках.

Все же желающие могу регистрироватьсяна бесплатные вебинары от SMART business — серия Teams for Education.