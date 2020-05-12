Ослабление карантина в Европе: ВОЗ предостерегает от второй волны COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к "чрезвычайной осторожности" на фоне ослабления карантина во многих странах, в частности, в Европе.

Об этом сообщает DW.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус накануне отметил значительные успехи в борьбе с пандемией вызванного коронавирусом заболевания COVID-19.

Однако координатор Майкл Райан предостерег от возможной второй волны заражений. Ослабление карантина в Европе он назвал знаком надежды.

При этом Райан призвал правительства стран мира позаботиться о своевременном выявлении новых зараженных лиц и их изоляции. По его словам, это должно помочь "избежать большой второй волны".

В свою очередь Гебрейесус предостерег от распространенного в некоторых странах представления о том, что со временем у населения должен выработаться так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу.

Согласно результатам исследований, антитела к коронавирусу имеет "сравнительно небольшая часть населения", заявил он. По данным ВОЗ, эта доля составляет от 1 до 10% населения Земли. Таким образом, большая часть людей все еще уязвима к заражению.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 12 мая в мире насчитывается 4,177 млн подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего зараженных — в США, Испании, Великобритании, России и Италии.

Напомним, нынешний карантин в Украине официально действует до 22 мая, но уже известно, что он будет продлен и дальше.

Однако с 11 мая правительство ввело определенные послабления карантинных мер. В частности, разрешено посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон.