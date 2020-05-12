Парки и скверы можно было не закрывать: Минздрав признался в обмане украинцев

Парки и скверы на период карантина в Украине по коронавирусу закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей.

В этом признался главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство", — пояснил Ляшко.

По его словам, эту практику власти переняли у других стран.

"Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китае, затем в Италии, также с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, нужно создать психологический какой-то эффект", — прокомментировал главный санврач.

Он также рассказал, что в Украине приняли решение остановить работу общественного транспорта не только из-за возможного распространения коронавируса, но и для того, чтобы сдерживать миграцию населения.

"Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места", — сказал Ляшко.

Он считает, что возобновление сообщения приведет к тому, что пожилые люди "ради экскурсии начнут ездить на рынки". Миграция, отмечает замминистра, нарушит все принципы карантина.

Также Ляшко добавил, что это касается как внутригородского сообщения, так и межобластных перевозок.

Он отметил, что в городах многие офисы перевели работников на "удаленку", но если начнет работать транспорт, то в офисных помещениях будет собираться большое количество сотрудников.

"Это приведет к росту контактов, уменьшению социальной дистанции, и возрастет потенциальная возможность инфицирования", — пояснил замглавы Минздрава.

Напомним, нынешний карантин в Украине официально действует до 22 мая, но уже известно, что он будет продлен и дальше.

Однако с 11 мая правительство ввело определенные послабления карантинных мер. В частности, разрешено посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон.