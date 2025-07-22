Генсек ООН призвал техгиганты перейти на "зеленую" энергию к 2030 году

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал крупные технологические компании перейти на полное обеспечение своих дата-центров возобновляемой энергией к 2030 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, крупные технологические компании должны отвечать за использование воды для охлаждения и что ИИ может повысить эффективность, инновации и устойчивость энергетических систем.

"Искусственный интеллект может повысить эффективность, инновации и устойчивость энергетических систем, но он также энергоемок. Это невозможно, если мы не сделаем это таковым", – сказал Гутерриш в Нью-Йорке, представляя новый отчет ООН по энергетическому переходу, подготовленный совместно с Международным агентством по возобновляемой энергии.

По данным ООН, типовой центр обработки данных с искусственным интеллектом потребляет столько же энергии, сколько 100 000 зданий, а самые большие центры, которые строятся сейчас, будут использовать в 20 раз больше.

В отчете говорится, что новые геополитические риски, такие как тарифы могут временно повысить цену на чистую энергию. Кроме того, большое количество новых возобновляемых мощностей сделает сети менее стабильными, и решение этой проблемы также может увеличить затраты на время.

Но в долгосрочной перспективе стоимость чистой энергии будет продолжать снижаться, прогнозируется в отчете, поскольку технологии развиваются, а цепь поставок созревает.

Согласно новым данным Международного агентства по возобновляемой энергии, более 90% новых проектов по возобновляемой энергетике производят электроэнергию по цене ниже самой дешевой альтернативы ископаемому топливу.

По данным ООН, в 2024 году в чистую энергетику было инвестировано около 2 триллионов долларов — примерно на 800 миллиардов долларов больше, чем ушло на ископаемое топливо.

Напомним, в апреле 2025 года доля солнечной энергии в мировом производстве электроэнергии впервые достигла отметки в 10%.