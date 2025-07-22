Генсек ООН закликав техгіганти перейти на "зелену" енергію до 2030 року

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав великі технологічні компанії перейти на повне забезпечення своїх дата-центрів відновлюваною енергією до 2030 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, великі технологічні компанії мають відповідати за використання води для охолодження, і що ШІ може підвищити ефективність, інновації та стійкість енергетичних систем.

"Штучний інтелект може підвищити ефективність, інновації та стійкість енергетичних систем, але він також енергоємний. Це неможливо, якщо ми не зробимо це таким", – сказав Гутерріш у Нью-Йорку, представляючи новий звіт ООН щодо енергетичного переходу, підготовлений спільно з Міжнародним агентством з відновлюваної енергії.

За даними ООН, типовий центр обробки даних зі штучним інтелектом споживає стільки ж енергії, скільки 100 000 будинків, а найбільші центри, що будуються зараз, використовуватимуть у 20 разів більше. До 2030 року центри обробки даних можуть споживати стільки ж електроенергії, скільки вся Японія сьогодні, йдеться у звіті.

У звіті йдеться, що нові геополітичні ризики, такі як тарифи, можуть тимчасово підвищити ціну на чисту енергію. Крім того, велика кількість нових відновлюваних потужностей зробить мережі менш стабільними, і вирішення цієї проблеми також може збільшити витрати на певний час.

Але в довгостроковій перспективі вартість чистої енергії продовжуватиме знижуватися, прогнозується у звіті, оскільки технології розвиваються, а ланцюг поставок дозріває.

Згідно з новими даними Міжнародного агентства з відновлюваної енергії, понад 90% нових проектів з відновлюваної енергетики виробляють електроенергію за ціною, нижчою за найдешевшу альтернативу викопному паливу.

За даними ООН, у 2024 році в чисту енергетику було інвестовано близько 2 трильйонів доларів — приблизно на 800 мільярдів доларів більше, ніж пішло на викопне паливо.

Нагадаємо, у квітні 2025 року частка сонячної енергії у світовому виробництві електроенергії вперше досягла позначки у 10%.