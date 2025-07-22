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Генсек ООН закликав техгіганти перейти на "зелену" енергію до 2030 року

Антоніу Гутерріш
Голова ООН закликав техгіганти перейти на "зелену" енергію

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав великі технологічні компанії перейти на повне забезпечення своїх дата-центрів відновлюваною енергією до 2030 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, великі технологічні компанії мають відповідати за використання води для охолодження, і що ШІ може підвищити ефективність, інновації та стійкість енергетичних систем.

"Штучний інтелект може підвищити ефективність, інновації та стійкість енергетичних систем, але він також енергоємний. Це неможливо, якщо ми не зробимо це таким", – сказав Гутерріш у Нью-Йорку, представляючи новий звіт ООН щодо енергетичного переходу, підготовлений спільно з Міжнародним агентством з відновлюваної енергії.

За даними ООН, типовий центр обробки даних зі штучним інтелектом споживає стільки ж енергії, скільки 100 000 будинків, а найбільші центри, що будуються зараз, використовуватимуть у 20 разів більше. До 2030 року центри обробки даних можуть споживати стільки ж електроенергії, скільки вся Японія сьогодні, йдеться у звіті.

У звіті йдеться, що нові геополітичні ризики, такі як тарифи, можуть тимчасово підвищити ціну на чисту енергію. Крім того, велика кількість нових відновлюваних потужностей зробить мережі менш стабільними, і вирішення цієї проблеми також може збільшити витрати на певний час.  

Але в довгостроковій перспективі вартість чистої енергії продовжуватиме знижуватися, прогнозується у звіті, оскільки технології розвиваються, а ланцюг поставок дозріває.

Згідно з новими даними Міжнародного агентства з відновлюваної енергії, понад 90% нових проектів з відновлюваної енергетики виробляють електроенергію за ціною, нижчою за найдешевшу альтернативу викопному паливу.

За даними ООН, у 2024 році в чисту енергетику було інвестовано близько 2 трильйонів доларів — приблизно на 800 мільярдів доларів більше, ніж пішло на викопне паливо.

Нагадаємо, у квітні 2025 року частка сонячної енергії у світовому виробництві електроенергії вперше досягла позначки у 10%. 

Автор:
Тетяна Бесараб