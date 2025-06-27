"Гарантований покупець" виплатив 22 млрд грн виробникам "зеленої" енергії з початку року

З початку 2025 року і до 31 травня ДП "Гарантований покупець" виплатило виробниками "зеленої" електроенергії 22,06 мільярда гривень.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в інфографіці компанії.

Зокрема, "Гарантований покупець" виплатив виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ):

15,07 млрд грн за електроенергію, придбану у 2025 році.

за електроенергію, придбану у 2025 році. 4,92 млрд грн за електроенергію 2024 року.

за електроенергію 2024 року. 1,55 млрд грн за електроенергію 2023 року.

за електроенергію 2023 року. 0,52 млрд грн за 2022 рік.

за 2022 рік. 0,01 млрд грн за 2021 рік.

Про ДП "Гарантований покупець"

ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:

закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;

забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО;

організацію аукціонів для відновлюваної генерації.

Варто зазначити, що у 2025 році спостерігається позитивна динаміка щодо розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії. Заборгованість за попередні періоди скоротилася до 23,3 млрд грн. Наразі розрахунки за електроенергію 2025 року здійснюються ритмічно та вчасно. Це стало можливим завдяки встановленню недефіцитного тарифу на передачу електроенергії.