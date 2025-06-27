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"Гарантированный покупатель" выплатил 22 млрд грн производителям "зеленой" энергии с начала года
С начала 2025 года и по 31 мая ГП "Гарантированный покупатель" выплатило производителями "зеленой" электроэнергии 22,06 миллиарда гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в инфографике компании.
В частности, "Гарантированный покупатель" выплатил производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ):
- 15,07 млрд грн за электроэнергию, приобретенную в 2025 году.
- 4,92 млрд грн за электроэнергию в 2024 году.
- 1,55 млрд грн за электроэнергию в 2023 году.
- 0,52 млрд грн за 2022 год.
- 0,01 млрд грн за 2021 год.
О ГП "Гарантированный покупатель"
ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:
- закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу;
- обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО;
- организацию аукционов для возобновляемого поколения.
Следует отметить, что в 2025 году наблюдается положительная динамика по расчетам с производителями "зеленой" электроэнергии. Задолженность за предыдущие периоды сократилась до 23,3 млрд грн. Расчеты за электроэнергию 2025 года осуществляются ритмично и вовремя. Это стало возможным благодаря установлению недефицитного тарифа на передачу электроэнергии.