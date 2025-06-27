"Гарантированный покупатель" выплатил 22 млрд грн производителям "зеленой" энергии с начала года

С начала 2025 года и по 31 мая ГП "Гарантированный покупатель" выплатило производителями "зеленой" электроэнергии 22,06 миллиарда гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в инфографике компании.

В частности, "Гарантированный покупатель" выплатил производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ):

15,07 млрд грн за электроэнергию, приобретенную в 2025 году.

за электроэнергию, приобретенную в 2025 году. 4,92 млрд грн за электроэнергию в 2024 году.

за электроэнергию в 2024 году. 1,55 млрд грн за электроэнергию в 2023 году.

за электроэнергию в 2023 году. 0,52 млрд грн за 2022 год.

за 2022 год. 0,01 млрд грн за 2021 год.

О ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:

закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу;

обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО;

организацию аукционов для возобновляемого поколения.

Следует отметить, что в 2025 году наблюдается положительная динамика по расчетам с производителями "зеленой" электроэнергии. Задолженность за предыдущие периоды сократилась до 23,3 млрд грн. Расчеты за электроэнергию 2025 года осуществляются ритмично и вовремя. Это стало возможным благодаря установлению недефицитного тарифа на передачу электроэнергии.