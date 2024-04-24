Кабмин утвердил план превращения ГП "Гарантированный покупатель" в акционерное общество

Правительство на заседании 23 апреля утвердило порядок превращения государственного унитарного коммерческого предприятия "Гарантированный покупатель" в акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

По словам замминистра экономики Алексея Соболева, реформа корпоративного управления продолжается, в частности, продолжается и работа по превращению "Гарантированного покупателя" в акционерное общество.

"Она призвана сделать работу компании более понятной для международных контрагентов и облегчить ее возможности по привлечению дополнительных ресурсов и потенциальной интеграции в европейский рынок", - отметил он.

Согласно сообщению, проект плана одобрила комиссия по преобразованию, созданная распоряжением правительства от 2 февраля. Комиссию возглавляет заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев. В состав комиссии также входят представители Департамента политики собственности Министерства экономики и работники предприятия.

План, среди прочего, предусматривает проведение инвентаризации имущества предприятия и перечня внеоборотных активов, независимой оценки этих активов, выявление государственного имущества, которое не подлежит приватизации и разработке условий для дальнейшего использования.

Также должна быть проведена подготовка для рассмотрения и утверждения Кабмином устава акционерного общества, положения о принципах формирования его наблюдательного совета и положения о нем.

О ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") создано в июне 2019 года для выполнения функций гарантированного покупателя электроэнергии из возобновляемых источников.

Основными стратегическими направлениями деятельности "ГарПок" являются:

развитие "зеленой" энергетики";

обеспечение потребностей населения доступной электроэнергией;

эффективная деятельность компании на рынке электроэнергии.

Напомним, недавно правительство одобрило постановление о гарантиях происхождения "зеленой" электроэнергии. Внедрение гарантий происхождения электроэнергии существенно увеличит экспортный потенциал энергосектора Украины и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в строительство новых "зеленых" мощностей даже в условиях войны.

Также принято постановление, усовершенствующее аукционную модель продажи "зеленой" электроэнергии, что будет способствовать переходу к новой, конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики, которая одновременно будет обеспечивать ее развитие и снижать цену на "зеленую" электроэнергию.

Отметим, что Украина в результате вторжения войск Российской Федерации потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной.

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