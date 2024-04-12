Государственное предприятие "Антонов" официально стало акционерным обществом

Государственное предприятие "Антонов" преобразовано в акционерное общество, которое и дальше будет входить в структуру Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Официально в новый статус "Антонов" переходит сегодня, 12 апреля 2024 года. Новое полное название будет звучать как Акционерное общество "Антонов", сокращенное - АО "Антонов". Изменения никоим образом не влияют на форму государственной собственности - 100% акций АО "Антонов" "является собственностью государства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что корпоратизация "Антонова" – это решение, которое открывает перед стратегическим предприятием оборонной отрасли новые возможности для развития корпоративного управления, внедрения новых технологий и современных стандартов. Переход в корпоративную структуру обеспечит более гибкий и эффективный подход во всех рабочих процессах и управлении ресурсами. Это может способствовать привлечению дополнительных финансовых ресурсов по модернизации и развитию предприятия.

Там объясняют, что превращение "Антонова" в акционерное общество – это стратегический шаг и часть общей программы реформирования украинской оборонно-промышленной индустрии. Изменения ориентированы на повышение эффективности, гибкости и конкурентоспособности компании на рынке.

"Это исторический момент и новая глава в истории нашего предприятия. Переход к статусу акционерного общества обеспечит новые возможности для нас: привлекать инвестиции, расширять партнерства, оптимизировать управленческие процессы", - отметил и.о. генерального директора ГП "Антонов" Евгений Гаврилов.

По его словам, эта трансформация позволит гибче реагировать на изменения рыночных условий и потребности наших партнеров.

"Мы остаемся верны нашим целям и принципам, обязуемся продолжать свою деятельность, учитывая социальную ответственность и нравственное поведение в отношении наших работников, сохраняя и развивая доверие наших заказчиков", - сообщил он.

Также в пресс-службе подчеркнули, что команда "Антонова" обеспечит сохранение предварительных договоренностей со всеми заказчиками и партнерами и в дальнейшем будет заботиться об интересах своих работников.

"Укроборонпром" корпоратизирует свои предприятия

Ранее в "Укроборонпроме" сообщили, что 10 государственных оборонных предприятий будут превращены в хозяйственные общества в рамках реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса. Отмечалось, что после государственной регистрации обществами с ограниченной ответственностью станут восемь предприятий, а в акционерные общества превратят два.

"С сегодняшнего дня мы стали еще на шаг ближе к окончательной трансформации госсектора украинской оборонки в современную оружейную компанию. После завершения регистрации будем иметь уже 38 корпоратизированых предприятий", - сообщил генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

По его словам, реформа ОПК будет способствовать дальнейшему развитию технологий и производства, поможет привлекать в отрасль инвестиции, строить совместные предприятия с частными партнерами, в частности с ведущими международными компаниями, позволит более эффективно предотвращать проявления коррупции.

Напомним, что Кабинет министров Украины на заседании 29 декабря 2023 года принял решение "Об образовании акционерного общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", 100% акций которого принадлежат государству путем преобразования государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Корпоратизация "Энергоатома" предусмотрена кредитным соглашением между компанией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также гарантийным соглашением по программе повышения безопасности энергоблоков атомных станций.

Также напомним, что еще 29 июня 2023 года в Украине прекратил работать концерн "Укроборонпром", который совершил переход в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Ранее, 28 июня, на должность главы государственного концерна "Укроборонпром" был назначен Герман Сметанин. Детальнее о новом руководителе "Укроборонпрома" и его обязанностях было рассказано в материале Delo.ua.