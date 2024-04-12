Державне підприємство "Антонов" офіційно стало акціонерним товариством

Державне підприємство "Антонов" перетворено на акціонерне товариство, яке і надалі входитиме до структури Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомила пресслужба підприємства.

"Офіційно у новий статус "Антонов" переходить сьогодні, 12 квітня 2024 року. Нова повна назва звучатиме як Акціонерне товариство "Антонов", скорочена – АТ "Антонов". Зміни жодним чином не впливають на форму державної власності – 100% акцій АТ "Антонов" є власністю держави", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що корпоратизація "Антонова" – це рішення, яке відкриває перед стратегічним підприємством оборонної галузі нові можливості для розвитку та корпоративного управління, впровадження нових технологій та сучасних стандартів. Перехід до корпоративної структури забезпечить більш гнучкий та ефективний підхід у всіх робочих процесах та управлінні ресурсами. Це може сприяти залученню додаткових фінансових ресурсів для модернізації та розвитку підприємства.

Там пояснюють, що перетворення "Антонова" в акціонерне товариство – це стратегічний крок і частина загальної програми реформування української оборонно-промислової індустрії. Зміни спрямовані на підвищення ефективності, гнучкості та конкурентоспроможності підприємства на ринку.

"Це історичний момент і новий розділ в історії нашого підприємства. Перехід до статусу акціонерного товариства забезпечить нові можливості для нас: залучати інвестиції, розширювати партнерства, оптимізовувати управлінські процеси", - зазначив в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євген Гаврилов.

За його словами, ця трансформація дозволить більш гнучко реагувати на зміни ринкових умов та потреби наших партнерів.

"Ми залишаємося вірними нашим цілям та принципам, зобовʼязуємось продовжувати свою діяльність, враховуючи соціальну відповідальність та етичну поведінку щодо наших працівників, зберігаючи та розвиваючи довіру наших замовників", - повідомив він.

Також у пресслужбі підкреслили, що команда "Антонова" забезпечить збереження попередніх домовленостей з усіма замовниками та партнерами і надалі дбатиме про інтереси своїх працівників.

"Укроборонпром" корпоратизує свої підприємства

Раніше в "Укроборонпромі" повідомили, що 10 державних оборонних підприємств будуть перетворені на господарські товариства в межах реформування українського оборонно-промислового комплексу. Зазначалось, що після державної реєстрації товариствами з обмеженою відповідальністю стануть вісім підприємств, а на акціонерні товариства перетворять два.

"Відсьогодні ми стали ще на крок ближче до остаточної трансформації держсектору української оборонки на сучасну зброярську компанію. Після завершення реєстрації матимемо корпоратизованими вже 38 підприємств", – повідомив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін.

За його словами, реформа ОПК сприятиме подальшому розвитку технологій та виробництва, допоможе залучати у галузь інвестиції, будувати спільні підприємства з приватними партнерами, зокрема з провідними міжнародними компаніями, дасть змогу ефективніше запобігати проявам корупції.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні 29 грудня 2023 року прийняв рішення "Про утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Корпоратизація "Енергоатома" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також гарантійною угодою щодо програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій.

Також нагадаємо, що ще 29 червня 2023 року в Україні припинив працювати концерн "Укроборонпром", який здійснив перехід до акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Раніше, 28 червня, на посаду голови державного концерну "Укроборонпром" було призначено Германа Сметаніна. Детальніше про нового керівника "Укроборонпрому" та його обов'язки було розказано у матеріалі Delo.ua.