"Укроборонпром" припинив свою діяльність: що сталося

В Україні офіційно припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Як зазначив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, перетворення держконцерну на акціонерне товариство – лише перший крок.

"Наступний крок — переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси. Далі — формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD", - підкреслив Камишін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 21 березня ухвалив рішення про перетворення державного концерну "Укроборонпром" в Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Таким чином уряд починає перетворювати "Укроборонпром" на оборонну компанію, де 100% акцій належить державі.

Реорганізацію "Укроборонпрому" готували ще до повномасштабного вторгнення. У жовтні 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1630-ІХ Закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Процес перетворення "Укроборонпрому" та його підприємств не вплине на виробництво озброєння та військової техніки для потреб Сил безпеки та оборони України.

Зауважимо, 28 червня Кабінет міністрів України затвердив призначення Германа Сметаніна новим головою державного концерну “Укроборонпром”.

Перед новим очільником поставлені ті ж задачі, що і перед його попередником: реформи, збільшення виробництва та боротьба з корупцією. До цього керівники “Укроборонпрому” не одноразово робили гучні обіцянки, котрі потім не виконували й до того ж потрапляли в епіцентр скандалів. В час повномасштабної війни значення оборонної галузі для країни значно зросло, як зросла і складність задач що стоять перед новим керівником “Укроборонпрому”. Чи зможе новий очільник “Укроборонпрому” змінити стан справ в компанії, читайте в матеріалі Delo.ua.