Уряд реорганізував "Укроборонпром": що зміниться

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 21 березня ухвалив рішення про перетворення Державного концерну "Укроборонпром" в Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Таким чином уряд починає перетворювати "Укроборонпром" на оборонну компанію, де 100% акцій належить державі.

Про це повідомила пресслужба ДК.

"Це рішення відкриває нові можливості для розвитку ОПК України: трансфер технологій, впровадження стандартів ОЕСР та НАТО, залучення інвестицій, ремонт, обслуговування і створення нових видів озброєння та військової техніки, які наближатимуть нашу перемогу", – прокоментував генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

В ДК запевняють, що процес перетворення "Укроборонпрому" та його підприємств не впливає на виробництво озброєння та військової техніки для потреб Сил безпеки та оборони України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що реорганізацію "Укроборонпрому" готували ще до повномасштабного вторгнення. У жовтні 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1630-ІХ Закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Станом на березень 2023 року 27 підприємств-учасників "Укроборонпрому" вже перетворені із державних та/чи казенних на господарські товариства (ТОВ/АТ), ще 29 – у процесі перетворення.