Правительство реорганизовало "Укроборонпром": что изменится

Кабинет министров Украины на своем заседании 21 марта принял решение о превращении Государственного концерна "Укроборонпром" в Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Таким образом, правительство начинает превращать "Укроборонпром" в оборонную компанию, где 100% акций принадлежит государству.

Об этом сообщила пресс-служба ГК.

"Это решение открывает новые возможности для развития ОПК Украины: трансфер технологий, внедрение стандартов ОЭСР и НАТО, привлечение инвестиций, ремонт, обслуживание и создание новых видов вооружения и военной техники, которые будут приближать нашу победу", – прокомментировал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев .

В ГК уверяют, что процесс преобразования "Укроборонпрома" и его предприятий не влияет на производство вооружения и военной техники для нужд Сил безопасности и обороны Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что реорганизацию "Укроборонпрома" готовили еще до полномасштабного вторжения. В октябре 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1630-IX Закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

По состоянию на март 2023 года 27 предприятий-участников "Укроборонпрома" уже превращены из государственных и/или казенных в хозяйственные общества (ООО/АО), еще 29 – в процессе преобразования.