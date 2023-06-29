"Укроборонпром" прекратил свою деятельность: что произошло

В Украине официально приостановлена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Как отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, превращение госконцерна в акционерное общество – только первый шаг.

"Следующий шаг - перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее - формирование Наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD", - подчеркнул Камышин.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 21 марта принял решение о превращении государственного концерна "Укроборонпром" в Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Таким образом, правительство начинает превращать "Укроборонпром" в оборонную компанию, где 100% акций принадлежит государству.

Реорганизацию "Укроборонпрома" готовили еще до полномасштабного вторжения. В октябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1630-IX Закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Процесс преобразования "Укроборонпрома" и его предприятий не повлияет на производство вооружения и военной техники для нужд сил безопасности и обороны Украины.

Отметим, 28 июня Кабинет министров Украины утвердил назначение Германа Сметанина новым главой государственного концерна "Укроборонпром".

Перед новым главой поставлены те же задачи, что и перед его предшественником: реформы, увеличение производства и борьба с коррупцией. До этого руководители "Укроборонпрома" не раз делали громкие обещания, которые потом не выполняли и к тому же попадали в эпицентр скандалов. Во время полномасштабной войны значение оборонной отрасли для страны значительно возросло, как возросла и сложность стоящих перед новым руководителем "Укроборонпрома" задач. Сможет ли новый глава "Укроборонпрома" изменить положение дел в компании, читайте в материале Delo.ua.