"Укроборонпром" отреагировал на информацию о "завале" в ракетной программе: есть проблемы с реализацией

Значительная часть ракетной программы, разработанной "Укроборонпромом", выполнена, но существуют некоторые нерешенные вопросы ее дальнейшей реализации. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что в марте-апреле этого года была проведена служебная проверка по установлению причин невыполнения отдельных мер ракетной программы.

25 апреля результаты проверки направили в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Департамента контрразведки Службы безопасности Украины для принятия соответствующих мер.

Напомним, недавно издание Liga.net сообщило, что гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев уходит с должности. Журналисты писали, что после увольнения Гусев может возглавить одно из посольств Украины, например, в Чехии. Однако позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что кандидата на должность посла в Чехии еще нет.

Утром 26 июня "Экономическая правда" опубликовала статью, в которой утверждалось, что одной из главных причин, почему Гусев уходит из концерна, является провал ракетной программы. Как указало издание, он обещал, что уже в мае 2023 года украинские ракеты "Сапсан" (экспортное название – "Гром-2") будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ.

"Гусев в ракетной программе был не просто смотрителем как глава концерна, а непосредственным координатором. Там завал. Есть еще "дрон на тысячу километров", но его никто не может найти, где он и кто его выпускает. А президент [Украины Владимир Зеленский] спрашивает: "Где ракеты?" Где дроны?" – сказал собеседник журналистов из окружения главы государства.