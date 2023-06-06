Чешское VOP и "Укроборонпром" будут совместно ремонтировать украинские танки Т-64

Чешское военно-ремонтное предприятие VOP CZ в Новойчине совместно с "Укроборонпром" в ближайшее время начнут ремонт украинских танков Т-64.

Об этом сообщает Министерство обороны Чехии.

О точном количестве техники, которая будет отремонтирована в Чехии, не сообщают из соображений безопасности.

Контракт на ремонт и модернизацию танков Т-64 украинской армии госпредприятие заключило на основании меморандума между государственными предприятиями VOP CZ и Украинским государственным концерном "Укроборонпром" с февраля этого года.

После ремонта танки снова будут отправлены непосредственно на поле боя.

"Чехия поддерживает и будет поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем военную технику, учим украинских военных, а теперь помогаем с ремонтом украинской техники. Мы предлагаем свои знания и навыки для обучения и ремонта, а также получаем бесценный боевой опыт от украинцев", – сказала министр обороны Яна Чернохова.

Сообщается, что данные танки десятилетиями стояли на хранении и нуждались в полной разборке, замене многих запчастей и полном восстановлении боеспособности.

"В целом модернизация будет проходить под техническим контролем специалистов украинской стороны, при ее непосредственном участии. Танки будут оснащены средствами оптической системы наблюдения, лучшей связью и так далее", – объясняет директор компании Марек Шпок, добавляя, что все будет происходить в условиях усиленных мер безопасности. .

Ранее "Укроборонпром" запустил совместный центр по ремонту танков на механическом заводе Bumar-Łabędy в Польше.