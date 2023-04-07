В Польше запускают центр по ремонту украинских танков

На механическом заводе Bumar-Łabędy (Гливице, Силезское воевоство Польши) в рамках сотрудничества с "Укроборонпром" запускают центр по ремонту танков, сообщает владеющая предприятием Polska Grupa Zbrojeniowa.

Отмечается, что на данный момент на нем начаты работы по реализации заключенного PGZ контракта с украинским оборонным концерном на ремонт танков Т-64, которые будут обслуживаться и восстанавливаться до полностью рабочего состояния.

Указано, что выбор Bumar-Łabędy в качестве партнера по данному контракту были обусловлен тем, что она имеет большой опыт обслуживания и модернизации танков семейства Т, в том числе Т-72 и ПТ-91.

"Гливицкий мехзавод готов создать хаб по ремонту бронетехники украинской армии. Более 70 лет опыта управления как в сфере производства, так и проведения проверок, ремонтов, дооснащения и модернизации бронетехники станут ключевым подспорьем в поддержании обороноспособности украинской армии", - отметила председатель правления компании Эдита Шиманская.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области ремонта, капитального ремонта, сборки, производства и развития цепочки поставок машин Т-64 вместе с другими элементами технологического процесса танков.

В перспективе планируется сотрудничество и по обслуживанию танков Т-72 и ПТ-91, переданных Польшей украинской стороне. Также рассматривается возможность проведения совместных работ по обслуживанию танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной коалицией.

Ранее именно компания Bumar-Łabędy проводила модернизацию танков Leopard 2A4 до стандарта 2PL для нужд польской армии, благодаря чему получила необходимые в этой области знания, технические средства и опыт.

"Мы благодарны нашим польским партнерам за помощь в увеличении количества бронетехники для Вооруженных сил Украины. Каждое такое международное соглашение интегрирует нас в производственные цепочки стран-членов НАТО", - прокомментировал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Напомним также, что накануне в ходе визита президента Владимира Зеленского в Польшу были подписаны соглашения о сотрудничестве в производстве 125-миллиметровых танковых боеприпасов и письмо о намерениях по продаже украинской стороне колесных бронетранспортеров Rosomak, которые производятся в городе Семяновице Слёнске, входящем в ту же Верхнесилезскую агромерацию, что и Гливице.