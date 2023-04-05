Испания отправит Украине танки Leopard 2 во второй половине апреля

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что шесть танков Leopard 2A4, которые страна пообещала предоставить Украине, будут отправлены во второй половине апреля. Таким образом, предполагаемую ранее дату отправки отложили. Об этом сообщает Reuters.

Боевые танки немецкого производства не использовались с 1990-х годов и были законсервированы. Они требуют переоборудования и проверки боевой готовности.

Испания обязалась отправить в Украину всего 10 танков. По словам Роблес, вооруженные силы начали ремонт остальных четырех.

Кроме того, Испания учила 40 членов экипажа танков и 15 механиков на военной базе городе Сарагоса на северо-востоке страны.

Другие члены НАТО, в том числе Германия, Польша и Португалия, пообещали отправить Украине в общей сложности 48 танков Leopard 2.

Напомним, в конце марта Маргарита Роблес заявила, что первые шесть боевых танков Leopard 2A4 будут отправлены в Украину после Пасхи. В этом году католики отмечают ее 9 апреля.