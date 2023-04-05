Іспанія відправить Україні танки Leopard 2 у другій половині квітня

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що шість танків Leopard 2A4, які країна пообіцяла надати Україні, будуть надіслані в другій половині квітня. Таким чином передбачувану раніше дату відправлення відклали. Про це повідомляє Reuters.

Бойові танки німецького виробництва не використовувалися з 1990-х років і були законсервовані. Вони вимагають переобладнання та перевірки бойової готовності.

Іспанія зобов’язалася відправити в Україну загалом 10 танків. За словами Роблес, збройні сили почали ремонт решти чотирьох.

Крім того, Іспанія навчала 40 членів екіпажу танків і 15 механіків на військовій базі в місті Сарагоса на північному сході країни.

Інші члени НАТО, зокрема Німеччина, Польща та Португалія, пообіцяли відправити Україні загалом 48 танків Leopard 2.

Нагадаємо, наприкінці березня Маргарита Роблес заявила, що перші шість бойових танків Leopard 2A4 будуть відправлені в Україну після Великодня. Цьогоріч католики відзначають його 9 квітня.