Перші іспанські Leopard прибудуть в Україну після Великодня

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес в середу підтвердила, що перші шість бойових танків Leopard 2A4 будуть відправлені в Україну після Великодня. Танки були повністю відремонтовані, але наразі їх ще перевіряють.

Ще чотири танки Іспанія надішле одразу по завершенню їх ремонту, повідомляє Publico.

Роблес представила цю допомогу у контексті "всебічної підтримки України в її праві на законний захист".

"Цим вантажем ми не тільки не створюємо воєнну ескалацію конфлікту, ми забезпечуємо країну та український народ інструментами захисту від цієї нелегітимної та незаконної агресії", - заявила вона.

Раніше Іспанія вже відправила в Україну озброєння проти танків, легке озброєння та боєприпаси, засоби протиповітряної та протиракетної зброї, авіаційні ракети, крім їжі, ліків і т.д.

Що стосується майбутньої доставки додаткової кількості матеріалів, Роблес заявив, що країна продовжить надавати допомогу в міру своїх можливостей. Нещодавно Іспанія приєдналася до ініціативи Європейського Союзу щодо закупівлі одного мільйона артилерійських боєприпасів для України.

Також в Україну прибули всі 18 танків Leopard 2 обіцяних федеральним урядом Німеччини. Останні танки були відправленні наприкінці минулого тижня і зараз вони знаходяться на українському кордоні.