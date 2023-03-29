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Перші іспанські Leopard прибудуть в Україну після Великодня
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес в середу підтвердила, що перші шість бойових танків Leopard 2A4 будуть відправлені в Україну після Великодня. Танки були повністю відремонтовані, але наразі їх ще перевіряють.
Ще чотири танки Іспанія надішле одразу по завершенню їх ремонту, повідомляє Publico.
Роблес представила цю допомогу у контексті "всебічної підтримки України в її праві на законний захист".
"Цим вантажем ми не тільки не створюємо воєнну ескалацію конфлікту, ми забезпечуємо країну та український народ інструментами захисту від цієї нелегітимної та незаконної агресії", - заявила вона.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше Іспанія вже відправила в Україну озброєння проти танків, легке озброєння та боєприпаси, засоби протиповітряної та протиракетної зброї, авіаційні ракети, крім їжі, ліків і т.д.
Що стосується майбутньої доставки додаткової кількості матеріалів, Роблес заявив, що країна продовжить надавати допомогу в міру своїх можливостей. Нещодавно Іспанія приєдналася до ініціативи Європейського Союзу щодо закупівлі одного мільйона артилерійських боєприпасів для України.
Також в Україну прибули всі 18 танків Leopard 2 обіцяних федеральним урядом Німеччини. Останні танки були відправленні наприкінці минулого тижня і зараз вони знаходяться на українському кордоні.