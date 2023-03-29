Первые испанские Leopard прибудут в Украину после Пасхи

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в среду подтвердила, что первые шесть боевых танков Leopard 2A4 будут отправлены в Украину после Пасхи. Танки были полностью отремонтированы, но их еще проверяют.

Еще четыре танка Испания пришлет сразу после завершения их ремонта, сообщает Publico.

Роблес представила эту помощь в контексте "всесторонней поддержки Украины в ее праве на законную защиту".

"Этим грузом мы не только не создаем военную эскалацию конфликта, мы обеспечиваем страну и украинский народ инструментами защиты от этой нелегитимной и незаконной агрессии", – заявила она.

Ранее Испания уже отправила в Украину вооружение против танков, легкое вооружение и боеприпасы, средства противовоздушного и противоракетного оружия, авиационные ракеты, кроме еды, лекарств и т.д.

Что касается предстоящей доставки дополнительного количества материалов, Роблес заявил, что страна продолжит оказывать помощь по мере своих возможностей. Недавно Испания присоединилась к инициативе Европейского Союза по закупке одного миллиона артиллерийских боеприпасов для Украины.

Также в Украину прибыли все 18 танков Leopard 2 обещанных федеральным правительством Германии. Последние танки были отправлены в конце прошлой недели и сейчас находятся на украинской границе.