Германские танки Leopard прибыли в Украину

В Украину прибыли все 18 танков Leopard 2 обещанных федеральным правительством Германии. Последние танки были отправлены в конце прошлой недели и сейчас находятся на украинской границе.

Танки Leopard 2 переданы Украине с большим пакетом вооружения и запчастей. Вместе с танками Германия также поставила 40 бронетранспортеров Marder, сообщает Spiegel.

По соображениям безопасности, точный маршрут транспортировки техники держался в секрете.

Украинские военные за последние два месяца проходили тренировки на танках Leopard. Также в Германию прибыли специалисты, которые подготовили украинских специалистов по ремонту и обслуживанию техники.

Кроме Германии, Leopard Украине также передадут Испания и Финляндия. Испания намерена передать Украине минимум шесть танков, а Виляндия - три.

О том, что Германия может передать Украине танки, стало известно в январе. Министерство обороны Германии составило список из 312 танков Leopard 2 разных серий, которые были в Бундесвере по состоянию на 22 мая 2022 года. Из них 99 находились на ремонтно-профилактических работах на предприятиях оборонной промышленности, а один уже на списании.