Испания и Финляндия назвали количество танков Leopard, которые передадут Украине

Испания намерена передать Украине минимум шесть танков Leopard 2A4 с возможным увеличением этого количества в дальнейшем. Об этом сообщил на брифинге после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве премьер-министр Испании Педро Санчес.

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"Вчера мое правительство объявило, что мы будем предоставлять танки Leopard совместно с коалицией. Кроме того, мы будем в дальнейшем развивать возможности украинских Вооруженных сил... Мы планируем синхронизировать поставки Leopard с завершением мероприятий по подготовке украинских военнослужащих... Мы пришлем шесть танков 2A4", - заявил он.

Санчес добавил, что в ближайшие недели станет известно, сможет ли испанская сторона повысить эту цифру до 10. Кроме того, он указал, что Испания сейчас максимально продвигает на уровне Европейского союза идею совместной закупки боеприпасов для Украины и в целом заверил, что его страна будет предоставлять помощь Украине столько, сколько потребуется.

В свою очередь Зеленский выразил Испании благодарность за существенную оборонную поддержку, в частности, за "усиление способностей в защите украинского неба" от российского ракетного террора благодаря предоставленным системам ПВО.

"Сегодня я получил заверение, что Испания передаст нам "Леопарды". Украинские военные уже учатся в Испании управлению этими танками. Мы рассчитываем, что такой старт украинско-испанского сотрудничества пополнится другими решениями, которые позволят нам как можно быстрее освободить нашу родину", - сказал президент .

Украинский лидер также отметил важность помощи Испании в лечении и реабилитации раненых украинских военных. По словам Зеленского, стороны в лице как министерств здравоохранения, так и первых леди двух стран обсуждают и "новые программы", и поблагодарил испанскую сторону "за эти предложения".

В свою очередь, как сообщают в Министерстве обороны Финляндии, эта страна передаст Украине очередной, уже 13-й, пакет военной помощи, в который включены три танка Leopard 2. Соответствующее решение одобрил по предложению правительства 23 февраля президент Саули Нийнистё.

Также Финляндия обеспечит обучение их использованию и обслуживанию. Более подробную информацию о пакете помощи, способе и дате его доставки в ведомстве не приводят по причинам безопасности. Общая стоимость этого финского пакета помощи составляет более 160 миллионов евро, а всех в целом – 750 миллионов евро.

Кроме того, как передает Reuters, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что и его страна готовится представить еще один пакет военной помощи Украине, в который войдут и танки Leopard. По его словам, по этому поводу ведется тесный диалог прежде всего с Германией, которая является страной-производителем этих машин.

Напомним также, что 8 февраля парламент Швеции одобрил изменения в госбюджет, предусматривающие передачу Украине вооружения на сумму до 4,349 миллиарда крон (около 380 миллионов евро), в том числе боевых машин пехоты и противотанкового оружия. Ранее Швеция планировала передать Украине и самоходные артиллерийские установки Archer. Как подтвердил в четверг Йонсон, она действительно готовится к передаче этих САУ.