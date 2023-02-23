Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, — Дуда

Партия танков Leopard 2, которые Варшава выделила для Киева, готова технически к эксплуатации и отправке в Украину. В настоящее время идет обучение украинских танков, после чего они вернутся на фронт вместе с Leopard 2.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом в интервью CNN сообщил президент Украины Анджей Дуда.

"Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, украинские военные учатся в Польше управлять этими танками. Эти украинские военные будут готовы в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками", — сказал Дуда.

Однако он отметил, что Польша испытывает серьезные проблемы с получением запчастей к танкам из Германии так же, как и другие союзники по "танковой коалиции".

"Это не только у нас – эти проблемы достаточно распространены. Проблемы с Leopard есть и в других странах, потому что у немцев серьезная проблема с обеспечением запчастями. Мы не понимаем эту ситуацию, но так оно и есть", – отметил Дуда.

Президент Польши также подчеркнул, что современное оружие является ключевым для защиты Украины от России. Поэтому, по его мнению, если ВСУ нужны истребители, то союзники Украины должны найти возможность передачи такого оружия.

Напомним, украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard 2, в частности, в Германии и Польше. Именно Варшава намерена как можно быстрее послать в Украину танки Leopard и ожидает только, пока украинские военные пройдут учения по эксплуатации оружия.

Недавно в МИД Польши заявили, что уже имеют определенные конкретные сроки для поставки Leopard в Украину.