В Польше сообщили, когда передадут Украине танки Leopard 2

Польша поставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение "ближайших двух-трех недель" после завершения подготовки украинских войск.

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Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, пишет CNN.

По его словам, Варшава поддерживает отправку истребителей в Киев, но еще предстоит достичь консенсуса между странами НАТО.

"Так же, как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно велика, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень нужны на украинской войне", – сказал Ясина.

Он также добавил, что для передачи нового вооружения необходимо добиться согласия по всем вопросам.

"Но мы являемся членом НАТО, и мы хотим достичь согласия по всем подобным вопросам, чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе", — сказал Ясина.

Напомним, украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard 2, в частности, в Германии и Польше. Именно Варшава намерена как можно быстрее послать в Украину танки Leopard и ожидает только, пока украинские военные пройдут учения по эксплуатации оружия.