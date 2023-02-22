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В Польше сообщили, когда передадут Украине танки Leopard 2
Польша поставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение "ближайших двух-трех недель" после завершения подготовки украинских войск.
Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, пишет CNN.
По его словам, Варшава поддерживает отправку истребителей в Киев, но еще предстоит достичь консенсуса между странами НАТО.
"Так же, как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно велика, чтобы все больше поддерживать украинцев. Реактивные самолеты очень нужны на украинской войне", – сказал Ясина.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он также добавил, что для передачи нового вооружения необходимо добиться согласия по всем вопросам.
"Но мы являемся членом НАТО, и мы хотим достичь согласия по всем подобным вопросам, чтобы участвовать в этом вместе, потому что альянс сильнее, когда мы вместе", — сказал Ясина.
Напомним, украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard 2, в частности, в Германии и Польше. Именно Варшава намерена как можно быстрее послать в Украину танки Leopard и ожидает только, пока украинские военные пройдут учения по эксплуатации оружия.