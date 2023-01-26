Польща хоче однією з перших передати Україні танки Leopard

Уряд Польщі має намір якнайшвидше надіслати в Україну танки Leopard і очікує наразі лише, доки українські військові пройдуть навчання з експлуатації зброї.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич в інтерв'ю Radio Plus.

"Щойно українці пройдуть навчання, ми будемо готові передати це обладнання українській стороні. Я переконаний, що це перспектива кількох тижнів", — заявив він.

Заступник міністра зауважив, що Польща наразі готова надати Збройним силам України 14 танків Leopard.

Країна також активно працює над створенням коаліцію держав щодо танків. Скуркевич зауважив, що зараз у Європі є понад 2000 танків Leopard, які використовуються кількома країнами.

Якщо Польща відправить танки в Україну протягом кількох наступних тижнів, то це означатиме, що вона стане однією з перших. Так само, як Варшава власним прикладом фактично підштовхнула інші країни передати танки ЗСУ.

Нагадаємо, країна виробник Leopard — Німеччина — тривалий час відмовляла в такій військовій допомозі ЗСУ. Однак 25 січня Берлін схвалив відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволив реекспорт іншим країнам. Але партія дійде в Україну приблизно через три місяці.