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Польща хоче однією з перших передати Україні танки Leopard
Уряд Польщі має намір якнайшвидше надіслати в Україну танки Leopard і очікує наразі лише, доки українські військові пройдуть навчання з експлуатації зброї.
Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич в інтерв'ю Radio Plus.
"Щойно українці пройдуть навчання, ми будемо готові передати це обладнання українській стороні. Я переконаний, що це перспектива кількох тижнів", — заявив він.
Заступник міністра зауважив, що Польща наразі готова надати Збройним силам України 14 танків Leopard.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Країна також активно працює над створенням коаліцію держав щодо танків. Скуркевич зауважив, що зараз у Європі є понад 2000 танків Leopard, які використовуються кількома країнами.
Якщо Польща відправить танки в Україну протягом кількох наступних тижнів, то це означатиме, що вона стане однією з перших. Так само, як Варшава власним прикладом фактично підштовхнула інші країни передати танки ЗСУ.
Нагадаємо, країна виробник Leopard — Німеччина — тривалий час відмовляла в такій військовій допомозі ЗСУ. Однак 25 січня Берлін схвалив відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволив реекспорт іншим країнам. Але партія дійде в Україну приблизно через три місяці.