У РФ применшують значення поставок Україні західних танків , щоб заспокоїти росіян, - ISW

Кремль і російські пропагандисти намагаються применшити значення надання Заходом танків Україні, що свідчить про те, що країна-агресор РФ вважає їх великою загрозою для своєї окупаційної армії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 25 січня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що надання Україні західних танків"Абрамс" і "Леопард" є "повним провалом… з точки зору технологічних аспектів" і що існує "явна переоцінка потенціалу, який ці танки додадуть" ЗСУ.

У тойже час, російські пропагандисти намагалися заспокоїти свою внутрішню аудиторію, стверджуючи, що ці системи не становлять значної загрози і що попередні західні системи, такі як HIMARS, є набагато серйознішою загрозою.

"Раніше Кремль і російські мілблогери розглядали надання Заходом суто оборонних ракетних систем Patriot як серйозну ескалацію між Росією та Заходом. Той факт, що Кремль і російські мілблогери не оформили надання бронетехніки, яка реально могла б допомогти майбутнім українським контрнаступальним операціям, як ескалаційну, свідчить про те, що Кремль і російський інформаційний простір продовжують вибірково вибирати, які системи розглядати як ескалацію.", - зазначають аналітики ISW.

На їхню думку, Кремль і російські пропагандисти, схоже, більше стурбовані тим, щоб заспокоїти потенційні побоювання щодо впливу зобов’язань Заходу щодо постачання Україні танків, ніж підживленням наративу ескалації між РФ та Заходом.

"У Кремлі стурбовані тим, що контрнаступальні операції ЗСУ можуть розпочатися ще до того, як почнуть надходити західні танки", - констатують аналітики ISW.

Тому наразі російська окупаційна армія готується провести вирішальну контратаку в Луганській області, аби перешкодити просуванню українських військ до Кремінної та відкинути їх. Для цього вони намагаються роззосередити українські підрозділи, змушуючи їх реагувати на свої атаки на інших напрямках.

Також наступальні операції армії РФ в Запорізькій області, на думку аналітиків , ISW, мають на меті роздути російський інформаційний простір позитивними наративами, які компенсують невдачі навколо Бахмута.

Зазначимо, 25 січня стало відомо, що США нададуть Збройним силам України 31 американський танк Abrams.

Також Німеччина схвалила відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволила реекспорт іншим країнам.

Рішення Берліну щодо передачі Україні Leopard 2 означає, що ЗСУ можуть отримати близько 100 таких самих танків від інших країн.