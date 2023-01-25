В РФ намагаються виправдати необхідність великих втрат і мобілізації, - ISW

Начальник Генерального штабу та командувач угрупуванням російських окупаційних військ в Україні Валерій Герасимов продовжує спроби зобразити себе та традиційну структуру військового командування справжніми захисниками Росії.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Зазначається, що 23 січня Герасимов повторив, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін схвалив план міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо розвитку здатності російських військ реагувати на "нові загрози військовій безпеці" Росії.

Також Герасимов звинуватив Україну та країни НАТО в тому, що вони прагнуть загрожувати Росії.

Герасимов стверджував, що "сучасна Росія ніколи не знала такого рівня та інтенсивності бойових дій", і натякнув, що нинішня війна в Україні становить найбільшу загрозу для Росії з часів Великої Вітчизняної війни.

"Зображення Герасимовим війни і зусилля Генерального штабу з активізації діяльності в історичному контексті Великої вітчизняної війни є частиною кампанії з протидії могутності і впливу засновника і куратора ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, а також голови Чечні Рамзана Кадирова", - зазначають в ISW.

На думку аналітиків, це також продовжує спроби Путіна переформатувати нинішню боротьбу як спробу, подібну до Великої Вітчизняної війни, щоб виправдати тривалі вимоги до самопожертви та мобілізації російського народу.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав втрачати авторитет в очах лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна, який вирішив знову зробити ставку на регулярну армію.