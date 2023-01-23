Зірка Пригожина почала згасати, Путін робить ставку на регулярну армію, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав втрачати авторитет в очах лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна, який вирішив знову зробити ставку на регулярну армію.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Зірка Євгена Пригожина, який фінансує "Вагнер", після кількох місяців видимого підйому почала згасати після того, як він не зміг виконати свою обіцянку захопити Бахмут власними силами", – пише ISW.

Путін поставив командувати військами в Україні начальника генштабу Валерія Герасимова та понизив до заступника Герасимова генерала Сергія Суровікіна, якого українська розвідка називала союзником Пригожина. Крім того, важливим знаком ISW вважає те, що Путін не згадав Пригожина, коли 15 січня говорив про взяття Соледара.

За припущенням аналітиків ISW, Путін восени вирішив дати Пригожину та Суровікіну можливість показати, що вони зможуть зробити своїми силами: один – тисячами мобілізованих ув'язнених, другий – ударами по українській енергетиці та електромережах.

"Обидва провалилися: спроби Пригожина захопити Бахмут закінчилися, а Суровікін обстрілами енергетичної інфраструктури не досяг майже нічого, крім того, що приніс страждання цивільному населенню України, витративши на це більшу частину російського запасу високоточних ракет", – констатують аналітики ISW.

Аналітики зазначають, що Путін використав "вагнерівців" у важкий для регулярної армії час, але ніколи не збирався робити кроки назустріч Пригожину у його бажанні отримати додатковий вплив.

"Пригожин досі вимагає від Кремля офіційного визнання групи "Вагнер" в РФ, хоча російське кримінальне законодавство забороняє діяльність паралельних військових формувань. Путін міг би відповісти на численні прохання та вимоги Прігожина протягом багатьох місяців і легалізувати операції "вагнерівців" в країні, але він, ймовірно, не вважав за потрібне послабити російське Міноборони та надати Пригожину додаткові повноваження", — зазначають в ISW.

На думку аналітиків, Путін знову зробив ставку на армію і сподівається, що Герасимов зможе незабаром виправити справи Росії на фронтах.

В ISW зазначають, що такі зміни мають як позитивні, так і негативні наслідки, причому, не тільки для України. Серед плюсів є те, що такі люди як Пригожин не мають знаходитись при владі.

Серед мінусів аналітики підкреслюють, що зосередження уваги на регулярній армії каже про те, що Путін буде її розвивати і надалі, роблячи потужнішою, що несе загрозу не тільки в контексті війни в Україні, але і для майбутньої безпеки НАТО.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що у Кремлі намагаються завадити Пригожину підняти свій авторитет в РФ, адже він продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.