Звезда Пригожина начала угасать, Путин делает ставку на регулярную армию, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал терять авторитет в глазах лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина, решившего снова сделать ставку на регулярную армию.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Звезда Евгения Пригожина, финансирующего "Вагнер", после нескольких месяцев видимого подъема начала угасать после того, как он не смог выполнить свое обещание захватить Бахмут собственными силами", – пишет ISW.

Путин поставил командовать войсками в Украине начальника генштаба Валерия Герасимова и снизил до заместителя Герасимова генерала Сергея Суровикина, которого украинская разведка называла союзником Пригожина. Кроме того, важным знаком ISW считает то, что Путин не упомянул Пригожина, когда 15 января говорил о взятии Соледара.

По предположению аналитиков ISW, Путин осенью решил дать Пригожину и Суровикину возможность показать, что они смогут сделать своими силами: один – тысячами мобилизованных заключенных, второй – ударами по украинской энергетике и электросетям.

"Оба провалились: попытки Пригожина захватить Бахмут закончились, а Суровикин обстрелами энергетической инфраструктуры не добился почти ничего, кроме того, что принес страдания гражданскому населению Украины, потратив на это большую часть российского запаса высокоточных ракет", – констатируют аналитики ISW.

Аналитики отмечают, что Путин использовал "вагнеровцев" в тяжелое для регулярной армии время, но никогда не собирался делать шаги навстречу Пригожину в его желании получить дополнительное влияние.

"Пригожин до сих пор требует от Кремля официального признания группы "Вагнер" в РФ, хотя российское уголовное законодательство запрещает деятельность параллельных военных формирований. Путин мог бы ответить на многочисленные просьбы и требования Пригожина в течение многих месяцев и легализовать операции "вагнеровцев" в стране, но он, вероятно, не счел нужным ослабить российское Минобороны и предоставить Пригожину дополнительные полномочия", — отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, Путин снова сделал ставку на армию и надеется, что Герасимов сможет в скором времени исправить дела России на фронтах.

В ISW отмечают, что такие изменения имеют как положительные, так и негативные последствия, причем не только для Украины. Среди плюсов есть то, что такие люди, как Пригожин, не должны находиться у власти.

Среди минусов аналитики подчеркивают, что сосредоточение внимания на регулярной армии говорит о том, что Путин будет ее развивать и дальше, делая более мощной, что несет угрозу не только в контексте войны в Украине, но и для будущей безопасности НАТО.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что в Кремле пытаются помешать Пригожину поднять свой авторитет в РФ, ведь он продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.