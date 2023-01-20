Британская разведка сообщила, сколько "вагнеровцев" воюет в Украине

Частная военная компания "Вагнер" имеет в подчинении до 50 тысяч боевиков, задействованных в войне в Украине, она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что в конце декабря 2022 года в российском Едином государственном реестре появилась информация о том, что группа "Вагнер" официально зарегистрировалась как юридическое лицо. Основным видом деятельности группа объявила "консультирование по вопросам управления"; никакого упоминания о боевых услугах не было.

"Пока не понятно, в какой степени "Центр ЧВК Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью "Вагнера". Частные военные компании (ЧВК) остаются в России вне закона, несмотря на длительные дискуссии о реформировании законодательства", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями. Регистрация продолжает "удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы".

По данным британской разведки, в состав "Вагнера" входит 50 тысяч человек в Украине и группа "стала ключевым компонентом украинской кампании".

"Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию", - отмечают в разведке.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил, что глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается усилить свои аппаратные позиции в окружении лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что в Кремле пытаются помешать Пригожину поднять свой авторитет в РФ, ведь он продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.