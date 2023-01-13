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В РФ подготовили новые методички для пропагандистов: приказали оправдывать удары по энергетике и игнорировать ЧВК "Вагнер"
Военное командование государства-агрессора РФ подготовило общие рекомендации по освещению войны в Украине для кремлевских пропагандистов.
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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что документ содержит 11 пунктов и свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора.
Основное содержание рекомендаций состоит в:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- ориентировании на информацию исключительно из согласованных Минобороны РФ источников;
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акцентировании в информационных материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично министра обороны РФ Сергея Шойгу и нового командующего войной Валерия Герасимова;
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оправдании ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;
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отмечены темы предоставления Украине западного вооружения. В этом смысле отдельно рекомендуется обращать внимание на то, что "Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО";
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отказ от упоминания ЧВК "Вагнер" в положительном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК;
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отслеживании и цитировании публикаций в иностранных СМИ об успехах Вооруженных сил Российской Федерации и неудаче Вооруженных сил Украины. Особое внимание предлагается сосредоточить на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.
Напомним, разведка Великобритании сообщала, что назначение начальника генерального штаба Валерия Герасимова командующим "специальной военной операцией" в Украине свидетельствует об изменении подхода лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина к ведению войны.