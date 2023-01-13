РФ пытается создать двухмиллионную армию, - разведка

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что во время первой волны мобилизации в армию РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляется в зону ведения боевых действий в Украине.

"Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В армию РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", - отмечают в ГУР МО.

Там подчеркивают, что в России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся конфигурации в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", - подчеркнули в ГУР МО.

Отметим, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил, что уже 15 января в России могут объявить о дополнительной мобилизации. В вооруженные силы РФ попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.

Мобилизированных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом.