В РФ ограничили выезд из страны военнообязанным, - разведка

В стране-агрессоре РФ с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно годным к службе.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ).

В тексте приказа указано: "С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В" ".

"Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из текста приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе. Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу", - подчеркивают в ГУР МО.

Там напоминают, что ранее сообщалось о подготовке в РФ новой волны мобилизации. При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку "пополнение" уйдет около двух месяцев.

Отметим, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил, что уже 15 января в России могут объявить о дополнительной мобилизации. В вооруженные силы РФ попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.

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