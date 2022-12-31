"У вас осталась неделя": Резников обратился к россиянам и предупредил о планах Кремля (ВИДЕО)

Кремль в начале января планирует закрыть границы и объявить очередную волну мобилизации. Также границы закроют в Белоруссии.

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В канун нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. Прежде всего, это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы также будут закрыты и в Беларуси", - заявил он.

Министр обороны Украины призвал россиян ответить на один вопрос: "Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы".

Также Резников рассказал о потерях, понесенных армией оккупантов за 10 месяцев полномасштабной войны против Украины и о том, что российские власти еще летом отрицали возможность мобилизации, а в начале осени провели первую волну.

"Руководство России уже давно понимает, что замысел с войной против Украины обернулся для них катастрофой... Но они не могут вам в этом признаться", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Институт изучения войны сообщал, что российские военные могут попытаться провести диверсионную атаку на земле или в информационном пространстве для восстановления напряженности на севере Украины, предположительно, в попытке отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.