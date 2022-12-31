"У вас залишився тиждень": Резніков звернувся до росіян і попередив про плани Кремля (ВІДЕО)

Кремль на початку січня планує закрити кордони та оголосити чергову хвилю мобілізації. Також кордони закриють у Білорусі.

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Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Напередодні нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. Насамперед, це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусі", - заявив він.

Міністр оборони України закликав росіян відповісти на одне запитання: "Коли ви вирушите на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви".

Також Резніков розповів про втрати, яких зазнала армія окупантів за 10 місяців повномасштабної війни проти України і про те, що російська влада ще влітку заперечувала можливість мобілізації, а на початку осені провела першу хвилю.

"Керівництво Росії вже давно розуміє, що задум із війною проти України обернувся для них катастрофою... Але вони не можуть вам у цьому зізнатися", – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російські військові можуть спробувати провести диверсійну атаку на землі чи в інформаційному просторі для відновлення напруженості на півночі України, ймовірно, у спробі відвернути ЗСУ від оборони на Донбасі.