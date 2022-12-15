Путін боїться визнати поразку РФ у війні з Україною, – ISW

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до федеральних зборів, оскільки невпевнений, що зможе продовжувати формувати російський інфопростір на тлі зростаючої критики його поведінки щодо вторгнення в Україну.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, втеча РФ з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсувала плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до федеральних зборів

У інституті нагадали, що російський диктатор у 2014 році скористався нагодою, щоб виголосити промову, в якій заявив про незаконну анексію півострова Крим.

"Можливо, Путін все ще чекає та сподівається виголосити грандіозну переможну промову в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що РФ не може досягти своїх цілей в Україні ", - зуважили аналітики ISW.

Вони підкреслили, що Путін, звертаючись до російської громадськості та еліт, не зможе виправдати вартість війни, внутрішні і глобальні проблеми Росії.

"Перемога в Україні могла б дозволити Путіну замаскувати російські людські та фінансові втрати, як це було в 2014 році, але РФ не мала жодних успіхів на полі бою після окупації Лисичанська у липні", - констатують в ISW.

Крім того, російський диктатор зазнав критики з боку радикальної частини свого електорату, коли невпевнено казав про можливу тривалість війни та нову хвилю мобілізації.

Крім того, серед росіян зростає невпевненість у тому, що Путін зможе побудувати для них "велику Росію", особливо ці настрої загострились після втечі з Херсона.

Саме тому, на думку аналітиків, Путін скасував свою щорічну пресконференцію з представниками російської громадськості, щоб уникнути ще більших проблем на тлі зростаючого невдоволення його діями.

"Схоже, що Путін все частіше звертається до сценарію та попередньо записаних виступів. Так він намагається запобігти ризикам, пов’язаним із відповіддю на складні запитання щодо невдач Росії у війні проти України. Однак скасування конференції може підірвати популістську привабливість Путіна як правителя, який підтримує зв'язок зі своїм населенням", - додали в ISW.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.