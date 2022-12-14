У РФ придушують інакомислення та посилюють внутрішні репресії, - ISW

Після приходу до влади Володимира Путіна у російському законодавстві постійно розширюється поняття тероризму для проведення внутрішніх репресій та придушення будь-якого інакомислення

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що країна-агресор РФ продовжує використовувати концепції тероризму як правову основу для внутрішніх репресій.

Так, незалежне російське видання "Медуза" 13 грудня зазначило, що протягом останніх двох десятиліть Росія розширює поняття тероризму в російському законодавстві, а нещодавно в грудні цього року Держдума запропонувала нові поправки до Кримінального кодексу РФ, які прирівнюють диверсію до теракту.

"Медуза" доповнила розслідування іншого незалежного російського видання "Новая газета" , яка зазначила, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських "диверсантів".

Глава ФСБ Олександр Бортніков заявив у зв’язку з цим 13 грудня. що у 2022 році в Росії спостерігалося зростання "терористичної" активності, яку він пов’язав зі Службою безпеки України (СБУ), яка нібито працює за підтримки Заходу.

"Російська влада, здається, використовує зброю на тлі війни в Україні, щоб виправдати розширення законодавства про тероризм під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським органам безпеки більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення", - підкреслюють в ISW.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.