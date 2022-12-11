В Росії лише Путін і Міністерство оборони РФ вважають війну успішною, - ISW

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх бойовиків "ДНР" через неспроможність виконати обіцянки, заявлені під час початку проведення так званої "спецоперації.

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Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

Там зазначають, що Путіна почали все частіше критикувати через нездатність російських військ відкинути українські війська далі на захід від Донецька та "захистити" Донбас.

Так, колишній міністр оборони самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін прямо розкритикував Путіна за те, що він не зміг витіснити українські сили поблизу Донецька, хоча Путін визначив як одну із цілей російської "спеціальної військової операції" захист мирних жителів Донбасу .

Гіркін, зокрема, розкритикував заяву Путіна, який охарактеризував хід спецоперації як "стабільний", заявивши, що лише Путін і Міністерство оборони Росії (МО) вважають війну успішною.

Крім того, колишній міністр безпеки так званої "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що тривале правління Путіна не було повністю вдалим. Ходаковський також зазначив, що виникають дискусії про необхідність змінити стан справ, натякнувши на корупційні схеми навколо реконструкції Маріуполя, і додав, що Путін успадкував досить корумповане суспільство, яке він не може виправити, усунувши начальника російського Генштабу.

"Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентна порівняно з їхніми попередніми нападками на Кремль. Ці відверті напади на Путіна свідчать про розкол між провоєнними спільнотами так званої "ДНР" та Путіним. Вони давно попереджали Кремль про недоліки військової кампанії, але вірили, що війна – як мінімум – призведе до російської окупації всього Донбасу", - зазначають аналітики ISW.

Вони нагадують, що раніше в соціальних мережах ширилися відеоматеріали, на яких представники так званої "ЛНР" відмовляються воювати за територію в ДНР після захоплення Росією Лисичанська.

"Максималістична мета Путіна – підкорити всю Україну. Однак з 24 лютого він не досяг своєї риторичної мети "врятувати" людей на Донбасі, а також не досяг локальних військових цілей на Донбасі. Висунення Путіним умов для затяжної війни може ще більше ускладнити його зусилля щодо заспокоєння спільноти блогерів, яка постійно зростає та представляє важливі націоналістичні угруповання й інтереси" - вважають аналітики ISW.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.