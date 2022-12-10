В ISW пояснили, навіщо Путін постійно закликає Україну до переговорів

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін використовує заклики до переговорного процесу з Україною, щоб зменшити підтримку Києва від західних партнерів, а також аби дати можливість своїй армії відновитися.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Путін використовує розмови про переговори з Україною та всіляко демонструє небажання Київа йти на компроміс і навіть брати участь у переговорах.

Так, під час прес-конференції на саміті Євразійського економічного союзу в Киргизстані 9 грудня Путін заявив, що Росія відкрита до переговорів, але всі повинні будуть погодитися з реаліями на місцях в Україні (під чим він, імовірно, має на увазі визнання контролю Росії над будь-якими територіями, які вона анексувала).

Путін також розкритикував заяви колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що Мінські угоди 2014 року були спробою «виграти час для України», і звинуватив Меркель і Захід у поширенні недовіри до переговорів про майбутнє врегулювання.

Путін зауважив, що, виходячи з такого розуміння Мінських домовленостей, можливо, Росії слід було почати військові дії раніше.

"Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки партнерів, і, ймовірно, прагне використати будь-яке припинення вогню та вікно для переговорів, щоб дати російським військам час для відновлення, таким чином позбавляючи Україну ініціативи", - зауважують в ISW.

Аналітики зауважують, що домовленості про припинення вогню наразі вкрай малоймовірні.

"Путін може надто оптимістично дивитися на перспективи більш негайного припинення бойових дій, але це також малоймовірно, враховуючи його риторику, а також заяви українських лідерів і Заходу, про які він добре знає. Більш імовірно, що Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи небажання Києва розмовляти", - зазначають в ISW.

На думку аналітиків, Путін знову виставить умови для фактичних переговорів десь у 2023 році.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.