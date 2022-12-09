Путін намагається заплутати Захід щодо своїх цілей в Україні, - ISW

Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, незважаючи на те, що прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані українські області.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 8 грудня Пєсков заявив, що розмови про анексію нових територій, які наразі не перебувають під частковою окупацією Росії, не ведуться, оскільки "попереду ще багато роботи", щоб повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Пєсков також повторив, що Кремль все ще переслідує свої цілі "демілітаризації" та "денацифікації" в Україні, що підтверджує, що Росія все ще прагне до зміни режиму ("денацифікація") та усунення здатності України протистояти майбутнім нападам або тиску з боку Росії ("демілітаризація").

"Іншими словами, цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з тими, які були поставлені після відходу Росії з Києва.Коментарі Пєскова не були відхиленням від російських військових цілей чи вимог", - зазначають аналітики.

На їхню думку, заяви Путіна щодо ролі Росії як єдиної "гарантії українського суверенітету" є ще одним показником того, що Кремль створює умови для тривалої війни, спрямованої на викорінення українського суверенітету.

"Навмисно непослідовні повідомлення Кремля є частиною постійної інформаційної операції, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману, щоб підштовхнути Київ до переговорів і пропонувати превентивні поступки", - вважають в ISW.

Однак західноорієнтовані повідомлення Кремля продовжують викликати гнів спільноти провоєнних мілблогерів, які все частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових цілей війни в Україні.

Відомий мілблогер заявив, що "анексія Запорізької та Херсонської областей не була серед заявлених цілей спеціальної військової операції 24 лютого". Менш відомі мілблогери стверджували, що Путін не має спроможності продовжувати переслідувати свої максималістські цілі після численних відступів та невдалої наступальної кампанії, що змусило Кремль прийняти тривалу війну як засіб виснаження України.

На думку аналітиків, навмисно непослідовна риторика Кремля може мати додаткові наслідки щодо привабливості для росіян путінського бачення війни в Україні.

"Можливо, Путін навмисно дистанціює свою риторику від нереалістичних вимог націоналістів щодо воєнних зусиль Росії в Україні. 8 грудня Путін заявив, що для того, щоб допомогти Росії досягти її військових цілей, росіянам слід припинити протистояння на інформаційному фронті. Путін додав, що в інформаційному просторі "багато шуму" щодо ракетної кампанії Росії проти української енергетичної інфраструктури та неправдиво натякнув, що російські удари є заходами у відповідь після української атаки на Керченський міст, обстрілу Курської АЕС, та незацікавленість України у забезпеченні водою міста Донецька", - зазначають аналітики.

Вони підкреслюють, що Кремль усе більше намагається переорієнтувати громадську думку на користь своїх офіційних повідомлень, і заява Путіна від 8 грудня може бути спрямована на применшення або маргіналізацію мілблогерів, щоб відновити уявлення про те, що Кремль зберігає "помірковану" та авторитетну позицію.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.