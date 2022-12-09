Путин пытается запутать Запад относительно своих целей в Украине, - ISW

Кремль не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированных украинских областей.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 8 декабря Песков заявил, что разговоры об аннексии новых территорий, которые пока не находятся под частичной оккупацией России, не ведутся, поскольку "предстоит еще много работы", чтобы полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Песков также повторил, что Кремль все еще преследует свои цели "демилитаризации" и "денацификации" в Украине, что подтверждает, что Россия все еще стремится к изменению режима ("денацификация") и устранению способности Украины противостоять будущим нападениям или давлению со стороны России ( "демилитаризация").

"Другими словами, цели Кремля остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из Киева. Комментарии Пескова не были отклонением от российских военных целей или требований", - отмечают аналитики.

По их мнению, заявления Путина по поводу роли России как единственной "гарантии украинского суверенитета" являются еще одним показателем того, что Кремль создает условия для длительной войны, направленной на искоренение украинского суверенитета.

"Намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью постоянной информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам и предлагать превентивные уступки", - считают в ISW.

Однако западноориентированные сообщения Кремля продолжают вызывать гнев сообщества провоенных милблогеров, все чаще обвиняющих Кремль в отклонении от своих начальных целей войны в Украине.

Известный милблогер заявил, что "аннексия Запорожской и Херсонской областей не была среди заявленных целей специальной военной операции 24 февраля". Менее известные милблогеры утверждали, что у Путина нет возможности продолжать преследовать свои максималистские цели после многочисленных отступлений и неудачной наступательной кампании, что заставило Кремль принять длительную войну как средство истощения Украины.

По мнению аналитиков, намеренно непоследовательная риторика Кремля может иметь дополнительные последствия привлекательности для россиян путинского видения войны в Украине.

"Возможно, Путин намеренно дистанцирует свою риторику от нереалистичных требований националистов по военным усилиям России в Украине. 8 декабря Путин заявил, что для того, чтобы помочь России достичь ее военных целей, россиянам следует прекратить противостояние на информационном фронте". Путин добавил, что в информационном пространстве "много шума" относительно ракетной кампании России против украинской энергетической инфраструктуры и неправдиво намекнул, что российские удары являются ответными мерами после украинской атаки на Керченский мост, обстрела Курской АЭС, и незаинтересованности Украины в обеспечении водой города Донецка", – отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что Кремль все больше пытается переориентировать общественное мнение в пользу своих официальных сообщений, и заявление Путина от 8 декабря может быть направлено на умаление или маргинализацию милблогеров, чтобы восстановить представление о том, что Кремль сохраняет "умеренную" и авторитетную позицию.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что спецоперация в Украине может быть "длительным процессом", а достижением ее станет получение новой территории.